Кулибали заразился коронавирусом второй раз за год
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Защитник «Наполи» Калиду Кулибали сдал положительный тест на коронавирус в расположении сборной Сенегала, в настоящее время участвующая на Кубке Африки. Об этом сообщает пресс-служба итальянского клуба в «Твиттере».
По сведениям, 30-летний футболист переносит болезнь бессимптомно. В феврале 2021 года Кулибали уже болел коронавирусом.
В нынешнем сезоне защитник принял участие в 19 матчах за «Наполи» в итальянской Серии А и Лиге Европы, отметившись двумя голами и двумя голевыми передачами. Контракт сенегальского защитника истекает в 2023 году, портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в € 45 млн.
В составе сборной Сенегала Кулибали выходил на поле 51 раз. В этих матчах защитник отдал три голевые передачи.
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