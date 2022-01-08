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Тер Штеген вошёл в топ-4 немецких игроков по числу матчей в чемпионате Испании

Тер Штеген вошёл в топ-4 немецких игроков по числу матчей в чемпионате Испании
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Вратарь «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген вышел в матче 20-го тура чемпионата Испании с «Гранадой». Эта встреча стала для немецкого вратаря 200-й в рамках испанской Ла Лиги, он вошёл в топ-4 немецких игроков по этому показателю. Об этом сообщает журналист Педро Мартин в «Твиттере».

Наибольшее количество матчей среди немецких футболистов в чемпионате Испании провёл полузащитник Бернд Шустер (316), который выступал в составе «Барселоны», а также мадридских «Реала» и «Атлетико». На втором месте идёт действующий полузащитник «Реала» Тони Кроос, у него 228 сыгранных встреч. На третьем — экс-хавбек «сливочных» Ули Штилике (215).

В 199 матчах чемпионата Испании тер Штеген пропустил 187 голов и 80 раз сыграл «на ноль».

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