Анчелотти – перед матчем с «Валенсией»: мы сосредоточены на том, чтобы взять три очка

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти высказался о предстоящем матче 20-го тура испанской Примеры с «Валенсией».
«Мы сыграем с командой, которая выдаёт хороший период и грамотно организована. Нам снова нужно играть так, как мы делали это до Рождества. Команда в хорошей форме, в обойму вернулись несколько футболистов, мы сосредоточены на том, чтобы взять три очка.
«Валенсия» очень хорошо защищается, показывая хорошую интенсивность. Нам нужно поработать над этим аспектом», — цитирует Анчелотти официальный сайт «сливочных».
Матч «Реал» — «Валенсия» пройдет в ночь с 8 на 9 января. Встреча начнётся в 23:00 мск и пройдёт на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.
Видеообзор матча 19-го тура Примеры «Хетафе» — «Реал»:
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