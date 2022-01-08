Анчелотти – перед матчем с «Валенсией»: мы сосредоточены на том, чтобы взять три очка

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти высказался о предстоящем матче 20-го тура испанской Примеры с «Валенсией».



«Мы сыграем с командой, которая выдаёт хороший период и грамотно организована. Нам снова нужно играть так, как мы делали это до Рождества. Команда в хорошей форме, в обойму вернулись несколько футболистов, мы сосредоточены на том, чтобы взять три очка.



«Валенсия» очень хорошо защищается, показывая хорошую интенсивность. Нам нужно поработать над этим аспектом», — цитирует Анчелотти официальный сайт «сливочных».



Матч «Реал» — «Валенсия» пройдет в ночь с 8 на 9 января. Встреча начнётся в 23:00 мск и пройдёт на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

Видеообзор матча 19-го тура Примеры «Хетафе» — «Реал»:

Смотри английскую Премьер-лигу, Ла Лигу, Кубок Италии и другой футбол эксклюзивно в Okko.