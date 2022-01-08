Мостовой — о «Золотой урне» Кокорина: хоть как-то отметился, заслуженная награда

Бывший российский футболист Александр Мостовой прокомментировал получение форвардом «Фиорентины» Александром Кокориным награды «посмешище» премии «Золотая урна», которая вручается худшим игрокам итальянской Серии А за календарный год.
«Полностью справедливая победа в этой номинации у Кокорина. Заслуженно. Считаные минуты сыграл, считаные касания мяча.
Зато хоть как-то отметился. Я не знал, что существует такая награда. Благодаря Кокорину вот узнал. Спасибо ему!» — рассказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Российский нападающий занял первое место в номинации Jolly, дословно переводящейся как «посмешище» или «шут». Кокорин набрал 53,21% голосов, опередив полузащитника «Ювентуса» Адриена Рабьо (22,02%) и футболиста «Салернитаны» Симу (9,17%).
- 8 января 2022
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