Мостовой — о «Золотой урне» Кокорина: хоть как-то отметился, заслуженная награда

Бывший российский футболист Александр Мостовой прокомментировал получение форвардом «Фиорентины» Александром Кокориным награды «посмешище» премии «Золотая урна», которая вручается худшим игрокам итальянской Серии А за календарный год.



«Полностью справедливая победа в этой номинации у Кокорина. Заслуженно. Считаные минуты сыграл, считаные касания мяча.



Зато хоть как-то отметился. Я не знал, что существует такая награда. Благодаря Кокорину вот узнал. Спасибо ему!» — рассказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.



Российский нападающий занял первое место в номинации Jolly, дословно переводящейся как «посмешище» или «шут». Кокорин набрал 53,21% голосов, опередив полузащитника «Ювентуса» Адриена Рабьо (22,02%) и футболиста «Салернитаны» Симу (9,17%).