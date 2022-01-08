«Реал» и «Валенсия» объявили стартовые составы на матч 20-го тура Примеры

Стали известны стартовые составы «Реала» и «Валенсии» на матч 20-го тура испанской Примеры сезона-2021/2022. Встреча начнётся в 23:00 мск и пройдёт на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.



«Реал»: Куртуа, Менди, Алаба, Милитао, Васкес, Модрич, Каземиро, Кроос, Асенсио, Бензема, Жуниор.



Запасные: Лунин, Дель Аламо, Начо, Вальехо, Марсело, Иско, Себальос, Камавинга, Вальверде, Азар, Родриго.



«Валенсия»: Силлессен, Гайя, Дьякаби, Альдерете, Пиччини, Гильямон, Васс, Муса, Гедеш, Кошта, Гомес.



Запасные: Доменек, Мамардашвили, Ирансо, Москера, Васкес, Черышев, Куандреди, Рачич, Алемань, Санчес, Вальехо, де Соуза.



Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Алехандро Хосе Эрнандесом Эрнандесом. Ему будут помогать ассистенты Хосе Энрике Наранхо Перес и Диего Санчес Рохо. Резервный рефери – Абрахам Домингес Сервантес.