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«Боруссия» Д победила «Айнтрахт», уступая 0:2. Решающие голы забили на 87-й и 89-й минутах

«Боруссия» Д победила «Айнтрахт», уступая 0:2. Решающие голы забили на 87-й и 89-й минутах
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Дортмундская «Боруссия» одержала волевую победу над «Айнтрахтом» в 18-м туре немецкой Бундеслиги. Встреча прошла во Франкфурте на стадионе «Коммерцбанк-Арена» и завершилась со счётом 3:2 в пользу гостей.

На 15-й минуте колумбийский форвард Рафаэль Борре вывел «Айнтрахт» вперёд, а в середине первого тайма оформил дубль. На 71-й минуте Торган Азар отыграл один мяч, ему ассистировал Эрлинг Холанд. На 87-й минуте Джуд Беллингем сравнял счёт, а спустя две минуты Махмут Дауд забил третий гол «Боруссии», оформив впечатляющий камбэк дортмундской команды.

«Боруссия» набрала 37 очков и занимает второе место в турнирной таблице немецкого чемпионата, отставая от «Баварии» (43) на шесть баллов. «Айнтрахт» (27) — седьмой.

Германия - Бундеслига. 18-й тур
08 января 2022, суббота. 20:30 МСК
Айнтрахт Ф
Франкфурт-на-Майне
Окончен
2 : 3
Боруссия Д
Дортмунд
1:0 Борре – 15'   2:0 Борре – 24'   2:1 Т. Азар – 71'   2:2 Беллингем – 87'   2:3 Дауд – 89'
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