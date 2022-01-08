«Боруссия» Д победила «Айнтрахт», уступая 0:2. Решающие голы забили на 87-й и 89-й минутах
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Дортмундская «Боруссия» одержала волевую победу над «Айнтрахтом» в 18-м туре немецкой Бундеслиги. Встреча прошла во Франкфурте на стадионе «Коммерцбанк-Арена» и завершилась со счётом 3:2 в пользу гостей.
На 15-й минуте колумбийский форвард Рафаэль Борре вывел «Айнтрахт» вперёд, а в середине первого тайма оформил дубль. На 71-й минуте Торган Азар отыграл один мяч, ему ассистировал Эрлинг Холанд. На 87-й минуте Джуд Беллингем сравнял счёт, а спустя две минуты Махмут Дауд забил третий гол «Боруссии», оформив впечатляющий камбэк дортмундской команды.
«Боруссия» набрала 37 очков и занимает второе место в турнирной таблице немецкого чемпионата, отставая от «Баварии» (43) на шесть баллов. «Айнтрахт» (27) — седьмой.
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