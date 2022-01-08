«Тоттенхэм» рассматривает возвращение Эриксена в команду
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Датский полузащитник Кристиан Эриксен может вернуться в английский «Тоттенхэм», который рассматривает возможность подписания контракта с 29-летним свободным агентом. Об этом сообщает Todofichajes.
Эриксен находится без клуба после ухода из «Интера» в декабре прошлого года. Итальянский клуб решил расторгнуть контракт с футболистом, у которого установлен кардиовертер-дефибриллятор после того, как 12 июня в концовке первого тайма матча Евро-2020 Дания — Финляндия (0:1) Эриксен упал на газон и не смог подняться. Спортсмену оказывали экстренную помощь на поле на протяжении 15 минут, затем его увезли в больницу. Позднее выяснилось, что игрок перенёс остановку сердца. В Италии не допускают к матчам игроков с кардиостимуляторами.
Новость по темеКонте не исключил возвращения Эриксена в «Тоттенхэм»
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