Губерниев — о победе Кокорина в «Золотой урне»: легенда «Фиорентины»
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Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев поздравил нападающего итальянской «Фиорентины» Александра Кокорина с победой в «Золотой урне».
«Это как «Золотая малина» в кино. Мы можем поздравить с этим достижением Александра Кокорина. Хорошо, что он выиграл золотой унитаз, потому что он мог выиграть золотое биде. Это тоже победа! Он легенда «Фиорентины» и человек, который выиграл еще один приз.
Я думаю, что этот унитаз займет место среди других замечательных трофеев Александра. Он будет проходить мимо и вспоминать, какие хорошие дни у него были в «Фиорентине», а также проверять в интернет-банке свой крупный счет. Кокорин – молодец! Выигрывает там, где может», — приводит слова Губерниева «спорт-экспресс».
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