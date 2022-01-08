Губерниев — о победе Кокорина в «Золотой урне»: легенда «Фиорентины»

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев поздравил нападающего итальянской «Фиорентины» Александра Кокорина с победой в «Золотой урне».



«Это как «Золотая малина» в кино. Мы можем поздравить с этим достижением Александра Кокорина. Хорошо, что он выиграл золотой унитаз, потому что он мог выиграть золотое биде. Это тоже победа! Он легенда «Фиорентины» и человек, который выиграл еще один приз.



Я думаю, что этот унитаз займет место среди других замечательных трофеев Александра. Он будет проходить мимо и вспоминать, какие хорошие дни у него были в «Фиорентине», а также проверять в интернет-банке свой крупный счет. Кокорин – молодец! Выигрывает там, где может», — приводит слова Губерниева «спорт-экспресс».