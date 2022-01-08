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«Эвертон» победил «Халл» в Кубке в дебютном матче Миколенко, «Саутгемптон» прошёл «Суонси»

«Эвертон» победил «Халл» в Кубке в дебютном матче Миколенко, «Саутгемптон» прошёл «Суонси»
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«Эвертон» одержал победу над «Халл Сити» в матче 1/32 финала Кубка Англии. Встреча прошла в Кингстон-апон-Халле на стадионе «Кингстон Коммуникейшн» и завершилась со счётом 3:2 в пользу гостей.

Команды не выявили победителя в основное время встречи — 2:2. За «Эвертон» забили Демарай Грей и Андре Гомеш, в составе «Халла» отличились Тайлер Смит и Райан Лонгман. В дополнительное время решающий гол забил Эндрос Таунсенд.

Отметим, что в составе «Эвертона» дебютировал украинский защитник Виталий Миколенко. Он отыграл весь матч и отметился желтой карточкой.

В другом матче 1/32 финала «Саутгемптон» также в дополнительное время одолел «Суонси» — 3:2. За «святых» забивали Шейн Лонг, Мохамед Эльюнусси и Нейтан Редмонд, за «Суонси» — Жоэль Пироэ, второй гол Ян Беднарек из «Саутгемптона» забил в свои ворота.

Кубок Англии. 1/32 финала
08 января 2022, суббота. 20:30 МСК
Халл Сити
Кингстон-апон-Халл
Окончен
2 : 3
ДВ
Эвертон
Ливерпуль
1:0 Смит – 1'   1:1 Грей – 21'   1:2 Гомеш – 31'   2:2 Лонгман – 71'   2:3 Таунсенд – 99'
Кубок Англии. 1/32 финала
08 января 2022, суббота. 20:30 МСК
Суонси Сити
Суонси
Окончен
2 : 3
ДВ
Саутгемптон
Саутгемптон
0:1 Редмонд – 8'   1:1 Пироэ – 77'   2:1 Беднарек – 94' (автогол)   2:2 Эльюнусси – 95'   2:3 Лонг – 102'
Удаления: нет / Валери – 30'
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