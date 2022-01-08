«Эвертон» победил «Халл» в Кубке в дебютном матче Миколенко, «Саутгемптон» прошёл «Суонси»

«Эвертон» одержал победу над «Халл Сити» в матче 1/32 финала Кубка Англии. Встреча прошла в Кингстон-апон-Халле на стадионе «Кингстон Коммуникейшн» и завершилась со счётом 3:2 в пользу гостей.
Команды не выявили победителя в основное время встречи — 2:2. За «Эвертон» забили Демарай Грей и Андре Гомеш, в составе «Халла» отличились Тайлер Смит и Райан Лонгман. В дополнительное время решающий гол забил Эндрос Таунсенд.
Отметим, что в составе «Эвертона» дебютировал украинский защитник Виталий Миколенко. Он отыграл весь матч и отметился желтой карточкой.
В другом матче 1/32 финала «Саутгемптон» также в дополнительное время одолел «Суонси» — 3:2. За «святых» забивали Шейн Лонг, Мохамед Эльюнусси и Нейтан Редмонд, за «Суонси» — Жоэль Пироэ, второй гол Ян Беднарек из «Саутгемптона» забил в свои ворота.
- 8 января 2022
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