Директор «Барсы»: сможем зарегистрировать Торреса, когда расстанемся с другими игроками
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Директор «Барселоны» Матеу Алемани сообщил, что клуб пока не может зарегистрировать новичка Феррана Торреса для участия в матчах.
«Трансфер Коутиньо помог, но этого недостаточно. Мы упорно работаем для того, чтобы команда рассталась и с другими игроками, тогда мы сможем зарегистрировать Феррана Торреса», – цитирует Алемани Marca со ссылкой на Movistar+.
21-летний Торрес стал игроком «Барселоны» в начале 2022 года, перейдя из «Манчестер Сити» за € 55 млн. В настоящее время вингер восстанавливается после перелома плюсневой кости. Его возвращение ожидается в середине января.
Гол Люка де Йонга в матче 20-го тура Ла Лиги «Гранада» — «Барселона»:
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