Бускетс: удаление Гави полностью изменило игру. «Барсе» следовало лучше держать мяч

Полузащитник «Барселоны» Серхио Бускетс подвёл итоги матча с «Гранадой» (1:1) в 20-м туре Ла Лиги.
«Думаю, открыв счёт во втором тайме, нам следовало лучше контролировать мяч. Надо было создавать моменты терпеливее. Своим прессингом они заставляли нас атаковать быстрее. В некоторых случаях нам не нужно было завершать атаки так быстро.
Нам было сложно после удаления (Гави. – Прим. «Чемпионата»), оно полностью изменило игру. В моменте перед голом мы играли вдевятером, потому что у Алвеса были проблемы… Очень жаль.
Люк де Йонг? Я ничего не знаю о его будущем, всё зависит от обеих сторон. Он очень полезный игрок, у него особые качества. Надеюсь, он продолжит помогать нам», – цитирует Бускетса Marca.
Гол Люка де Йонга в матче «Гранада» — «Барселона»:
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