«Реал» — «Валенсия»: Бензема с пенальти вывел «сливочных» вперёд

Сегодня, 8 января, на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде в рамках матча 20-го тура испанской Примеры сезона-2021/2022 «Реал» принимает «Валенсию».
Счёт был открыт в концовке первого тайма. На 43-й минуте пенальти в ворота «летучих мышей» реализовал форвард «сливочных» Карим Бензема.
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Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Алехандро Хосе Эрнандесом Эрнандесом. Ему помогают ассистенты Хосе Энрике Наранхо Перес и Диего Санчес Рохо. Резервный рефери – Абрахам Домингес Сервантес.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.
Возглавляет турнирную таблицу Ла Лиги мадридский «Реал». Команда Карло Анчелотти набрала 46 очков в 20 играх турнира. «Валенсия» с 28 очками расположилась на девятом месте в таблице.
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