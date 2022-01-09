Бензема стал 4-м игроком, забившим 300 голов за «Реал»
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Нападающий мадридского «Реала» Карим Бензема отличился забитым мячом с пенальти в матче 20-го тура испанской Ла Лиги с «Валенсией». Этот гол стал для французского футболиста 300-м в составе «сливочных». Об этом сообщает пресс-служба «Реала» в «Твиттере».
Больше Бензема отличились лишь Альфредо Ди Стефано (308), Рауль (323) и Криштиану Роналду (450). 34-летний французский футболист стал игроком мадридского «Реала» летом 2009 года. За это время футболист провёл за команду 584 матча, в которых забил 300 голов и отдал 152 голевые передачи.
Контракт Бензема с мадридским клубом истекает в 2023 году.
Бензема уверенно реализует пенальти:
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