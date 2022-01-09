«Валенсия» — о судействе в матче с «Реалом»: ограбление в Мадриде начинает повторяться

В эти минуты «Реал» играет с «Валенсией» в 20-м туре Ла Лиги. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
В конце первого тайма арбитр Хосе Алехандро Эрнандес Эрнандес назначил пенальти в ворота «Валенсии» после того, как защитник Омар Альдерете в своей штрафной площади столкнулся с полузащитником мадридской команды Каземиро. Пенальти реализовал форвард Карим Бензема.
«Ограбление в Мадриде начинает повторяться», — отреагировал в перерыве официальный «твиттер» «Валенсии», тегнув аккаунт сериала «Бумажный дом», в котором рассказывается об ограблениях Испанского королевского монетного двора и Банка Испании, находящихся в столице страны.
Бензема уверенно реализует пенальти:
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