«Валенсия» — о судействе в матче с «Реалом»: ограбление в Мадриде начинает повторяться

В эти минуты «Реал» играет с «Валенсией» в 20-м туре Ла Лиги. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

В конце первого тайма арбитр Хосе Алехандро Эрнандес Эрнандес назначил пенальти в ворота «Валенсии» после того, как защитник Омар Альдерете в своей штрафной площади столкнулся с полузащитником мадридской команды Каземиро. Пенальти реализовал форвард Карим Бензема.

«Ограбление в Мадриде начинает повторяться», — отреагировал в перерыве официальный «твиттер» «Валенсии», тегнув аккаунт сериала «Бумажный дом», в котором рассказывается об ограблениях Испанского королевского монетного двора и Банка Испании, находящихся в столице страны.

Бензема уверенно реализует пенальти:

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