«Реал» — «Валенсия»: Винисиус Жуниор оформил дубль

В ночь с 8 на 9 января мск на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде в рамках 20-го тура испанской Примеры сезона-2021/2022 «Реал» принимает «Валенсию».



На 61-й минуте результативный удар по воротам «Валенсии» нанёс нападающий Винисиус Жуниор.

Гол Винисиуса:

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Ранее на 43-й минуте пенальти в ворота «летучих мышей» реализовал форвард «сливочных» Карим Бензема. На 52-й минуте гол забил Винисиус.



Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Алехандро Хосе Эрнандесом Эрнандесом. Ему помогают ассистенты Хосе Энрике Наранхо Перес и Диего Санчес Рохо. Резервный рефери – Абрахам Домингес Сервантес.



«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.



Возглавляет турнирную таблицу Ла Лиги мадридский «Реал». Команда Карло Анчелотти набрала 46 очков в 20 играх турнира. «Валенсия» с 28 очками расположилась на 9-м месте в таблице.