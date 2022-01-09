«Дженоа» подписал форварда Йебоа, которым интересовался «Локомотив»
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Нападающий австрийского клуба «Штурм Грац» Келвин Йебоа стал игроком итальянского «Дженоа». Об этом сообщает пресс-служба клуба в «Твиттере».
Условия соглашения с 21-летним итальянским футболистом ганского происхождения не сообщаются. Ранее «Чемпионат» сообщал, что 21-летний Йебоа входит в сферу интересов московского «Локомотива». Итальянец находился в шорт-листе железнодорожников.
Йебоа выступал за «Штурм» с февраля 2021 года, перейдя из «Тироля» за € 550 тыс. Нынешняя рыночная стоимость итальянского нападающего, по данным Transfermarkt, составляет € 4 млн. Действующее соглашение футболиста со «Штурмом» истекало в июне 2024 года.
Йебоа стал первым трансфером «Дженоа» под руководством украинского специалиста Андрея Шевченко.
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