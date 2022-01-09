Пике отреагировал на пост «Валенсии» о судействе в матче с «Реалом»

Защитник «Барселоны» Жерар Пике поддержал «Валенсию», которая раскритиковала судейство в матче 20-го тура испанской Ла Лиги с «Реалом».

В конце первого тайма арбитр Хосе Алехандро Эрнандес Эрнандес назначил пенальти в ворота «Валенсии» после того, как защитник Омар Альдерете в своей штрафной площади столкнулся с полузащитником мадридской команды Каземиро. Пенальти реализовал форвард Карим Бензема.



«Ограбление в Мадриде начинает повторяться», — отреагировал в перерыве официальный «твиттер» «Валенсии».

«Не говорите об этом слишком громко, а то вас могут наказать», – написал Пике.

Бензема уверенно реализует пенальти:

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