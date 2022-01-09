Иан Райт отреагировал на слухи о возможном подписании «Арсеналом» Вейналдума

Бывший нападающий «Арсенала» Иан Райт прокомментировал возможный переход 31-летнего Жоржиньо Вейналдума в лондонский клуб из «ПСЖ».

«Я видел, что Вейналдума связывают с «Арсеналом». Аренда из «ПСЖ» была бы отличным вариантом.

Полузащитник с таким опытом очень сильно пригодился бы команде. Он чемпион Премьер-лиги. Вейналдум мог бы помочь молодёжи и Самби Локонга развиваться и прогрессировать дальше.

Затем они могут усилить состав, и «Арсенал» внезапно начнёт быть конкурентоспособным, действительно конкурентоспособным», – цитирует Райта Goal со ссылкой на Kelly and Wright Show.

Иан Райт провёл за «Арсенал» 221 матч в период с 1991 по 1998 год, забив 128 голов.

Ранее стало известно, что Жоржиньо Вейналдум намерен покинуть «ПСЖ» и вернуться в АПЛ, так как недоволен количеством своей игровой практики во Франции и хочет чаще появляться на поле.