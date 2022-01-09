Роберт Левандовски признан лучшим спортсменом года в Польше

Нападающий мюнхенской «Баварии» Роберт Левандовски признан лучшим спортсменом Польши по итогам 2021 года по версии издания Przegląd Sportowy.

Левандовски удостоился этой награды третий раз в карьере. Ранее он побеждал в этой номинации в 2015 и 2020 годах.

Напомним, ранее Левандовски стал вторым в борьбе за «Золотой мяч» по итогам 2021 года, а награда досталась аргентинскому нападающему французского «Пари Сен-Жермен» Лионелю Месси.

Также он претендует на приз лучшему игроку 2021 года по версии Международной федерации футбола (ФИФА). Польский нападающий вошёл в тройку финалистов и за эту награду поборется с египтянином Мохамедом Салахом, защищающим цвета «Ливерпуля», и аргентинцем Лионелем Месси.