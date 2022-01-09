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Карим Бензема установил уникальное достижение в «Реале»

Карим Бензема установил уникальное достижение в «Реале»
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Нападающий Карим Бензема установил рекорд «Реала» в матче 20-го тура чемпионата Испании с «Валенсией», сообщается в «твиттере» MisterChip.

Форвард в этой встрече оформил дубль, забив один из голов с пенальти. Сообщается, что нападающий реализовал все 15 пенальти, которые исполнял в составе «Королевского клуба» (13 в чемпионате Испании, 1 в Кубке 1 в Лиге чемпионов) и стал единственным футболистом в истории «Реала», который реализовал такое количество 11-метровых и не допустил ни одного промаха.

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Сам матч завершился разгромной победой «Реала» со счётом 4:1.

«Реал» набрал 49 очков в 21 игре испанской Примеры и занимает 1-е место в турнирной таблице. «Валенсия» с 28 очками расположилась на 9-м месте в таблице.

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