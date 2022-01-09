Рангник шокирован упадком «Манчестер Юнайтед» и сомневается в шансах попасть в топ-4 АПЛ

Временный главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник шокирован состоянием команды, сообщает Daily Mail.

По данным источника, Рангник шокирован упадком клуба и состоянием некоторых из его звёздных игроков. Также отмечается, что Рангник понимает, что финишировать в четвёрке лучших АПЛ и попасть в Лигу чемпионов будет трудно. Тренерский штаб Рангника увидел, что физическая подготовка команды ниже, чем они ожидали.

Ранее сообщалось, что игроки «Манчестер Юнайтед» не хотят верить идеям Рангника и ставят под сомнение его тренерские методики.

Напомним, 29 ноября 2021 года «Манчестер Юнайтед» объявил о назначении Рангника исполняющим обязанности главного тренера команды до конца нынешнего сезона. Ранее Рангник был руководителем по спорту и развитию московского «Локомотива».

«Манчестер Юнайтед» набрал 31 очко в 19 матчах и занимает 7-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022.

«Манчестер Юнайтед» уступил дома «Вулверхэмптону».

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