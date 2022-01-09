Карло Анчелотти подвёл итоги матча с «Валенсией»

В ночь с 8 на 9 января мск на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде в рамках 20-го тура испанской Примеры сезона-2021/2022 «Реал» принимал «Валенсию». Хозяева одержали победу – 4:1.

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал победу своей команды.

«Мы хорошо играли и заслуженно победили. Нам помогло то, что мы открыли счёт с пенальти. На старте матча у нас были проблемы в обороне, но затем мы создали много своих моментов.

Винисиус показал себя хорошо, с Бензема тоже всё в порядке. Не думаю, что тройка нападения Винисиус — Бензема — Асенсио останется неизменной, потому что каждая игра разная, но сегодня они отлично показали себя.

Пенальти на Каземиро? Не могу ничего сказать, так как я не видел тот эпизод», – приводит слова Анчелотти официальный сайт «Реала».