Бензема: Винисиус фантастический игрок, я здесь, чтобы помочь ему

Нападающий «Реала» Карим Бензема прокомментировал разгромную победу в матче 20-го тура чемпионата Испании с «Валерией» (1:4). В этой встреча француз оформил дубль, забив свой 301-й гол за мадридцев.

«После поражения от «Хетафе» мы выиграли в Кубке а сегодня у нас была отличная игра для нас самих и для болельщиков. Соперники хотят победить, но в итоге мы выиграли, и это самое главное. Винисиус? Это очень важная фигура. Если мы сможем помогать команде голами и результативными передачами, мы будем делать это в каждой игре. Я чувствую себя хорошо с Винисиусом. Я здесь, чтобы помочь ему, я знаю его потенциал, он может подняться выше, и он фантастический игрок для нас. Это очень помогает нам», — приводит слова французского форварда официальный сайт «Реала».

«Реал» набрал 49 очков в 21 игре испанской Примеры и занимает 1-е место в турнирной таблице. «Валенсия» с 28 очками расположилась на 9-м месте в таблице.

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