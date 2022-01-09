Анчелотти высказался о предстоящем матче «Реала» с «Барселоной» в Суперкубке Испании

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал предстоящий матч с «Барселоной» в полуфинале Суперкубка Испании.

«Барселона»? Она всегда будет соперником для «Реала», вот почему этот матч называется «класико». «Класико» всегда будет «класико» Возможно, мы будем фаворитами в теории, но есть и практическая сторона. Игра начинается при счёте 0:0, и у каждой команды есть шансы», — приводит слова Анчелотти Marca.

Матч между «Барселоной» и «Реалом» состоится 12 января в Саудовской Аравии.

Ранее сообщалось, что в понедельник футболисты мадридского «Реала», «Барселоны», «Атлетико» и «Атлетика» должны прилететь на Ближний Восток и принять участие в полуфиналах Суперкубка Испании. Однако не все футболисты привиты от коронавируса. В Саудовской Аравии иностранный гражданин может находиться только с сертификатом о вакцинации.