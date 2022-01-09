Левандовски высказался о победе в голосовании за звание лучшего спортсмена года в Польше

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски отреагировал на вручение ему наград лучшему спортсмену Польши 2021 года.

«Получение статуэтки лучшего спортсмена Польши 2021 года для меня очень важная награда, потому что выбор делаете вы — болельщики. Вы неотъемлемая часть спорта и без вашей поддержки и самоотверженности конкуренция за самые высокие цели не была бы такой великой.

Спасибо моим родным — здесь моя любимая, наши маленькие дочки, моя мама, сестра Милена. Вы мои опоры и без вас меня бы не было на том месте, где я нахожусь.

Хочу поблагодарить своих тренеров и партнёров по команде, гордо играть с орлом на груди Также хочу выразить благодарность своим друзьям и коллегам за то, что мы каждый день двигаемся в одном направлении. Искренне надеюсь, что 2022 год будет полон многих успехов польского спорта», — написал Левандовски в своём «инстаграме».

Напомним, ранее Левандовски стал вторым в борьбе за «Золотой мяч» по итогам 2021 года, а награда досталась аргентинскому нападающему французского «Пари Сен-Жермен» Лионелю Месси.