Награда Кокорина в Италии, успех России в биатлоне и яркая победа «Реала». Главное к утру
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Александр Кокорин стал обладателем известной сатирической награды в Италии, сенсационная победа россиян в биатлоне и разгромная победа «Реала» над «Валенсией». Главное к утру – в подборке «Чемпионата».
- Кокорин победил в номинации «посмешище» премии «Золотая урна» в Италии.
- Сборная России выиграла супермикст на этапе Кубка мира по биатлону.
- «Реал» разгромил дома «Валенсию» благодаря дублям Бензема и Винисиуса.
- «Миннесота» без Капризова отыгралась с 0:2 с «Вашингтоном» и одержала победу по буллитам.
- Сергей Устюгов стал победителем гонки на 30 км классикой в рамках марафона Pustertal.
- «Барселона» сыграла вничью с «Гранадой», пропустив ответный гол на 89-й минуте.
- «Бостон» обыграл на выезде «Тампу». У Сергачёва — ассистентский дубль, у Кучерова — «-3».
- Джокович дарил подарки детям через день после того, как сдал положительный тест на ковид.
- Норвегия выиграла смешанную эстафету на этапе КМ в Оберхофе, сборная России — 5-я.
- ЦСКА интересуется хавбеком «Севильи».
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