Награда Кокорина в Италии, успех России в биатлоне и яркая победа «Реала». Главное к утру

Александр Кокорин стал обладателем известной сатирической награды в Италии, сенсационная победа россиян в биатлоне и разгромная победа «Реала» над «Валенсией». Главное к утру – в подборке «Чемпионата».