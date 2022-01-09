Роналду недоволен игрой «Манчестер Юнайтед». Он провёл кризисные переговоры с агентом

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду обеспокоен положением дел в команде. Португалец недоволен игрой «красных дьяволов» и действиями нынешнего главного тренера Ральфа Рангника, информирует The Sun.
Согласно сведениям источника, Роналду провёл кризисные переговоры со своим агентом Жорже Мендешем. Криштиану не уверен в своём будущем на «Олд Траффорд» и допускает вариант ухода из «МЮ».
«Криштиану очень обеспокоен тем, что происходит в «Юнайтед». Команда получает много критики, и он знает, что его считают одним из лидеров. Проблем довольно много, Криштиану чувствует давление и очень напряжён из-за сложившейся ситуации. Он отчаянно хочет, чтобы его возвращение в «МЮ» увенчалось успехом, но он начинает осознавать, что завоевание трофеев с нынешним составом может оказаться безуспешной борьбой.
Хорхе Мендеш приехал к нему, и они провели встречу, разговаривая о том, как идут дела, что они думают о проблемах, как их можно решить и какие пути развития события существуют. Ничего не исключено», — приводит слова близкого к ситуации источника The Sun.
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