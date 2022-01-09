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Защитника «Локомотива» Мурило предложили «Фламенго» и «Палмейрасу»

Защитника «Локомотива» Мурило предложили «Фламенго» и «Палмейрасу»
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Защитник «Локомотива» Мурило Серкейра может продолжить карьеру в Бразилии, сообщает UOL.

По информации источника, услуги футболиста были предложены «Фламенго» и «Палмейрасу». Клубы, которые ищут игрока в линию обороны, проводят оценку 24-летнего защитника. Стороны пока не проводили переговоры. Действующий контракт Мурило с «Локомотивом» рассчитан до июня 2024 года.

Напомним, Мурило перешёл в «Локомотив» из «Крузейро» в 2019 году. В нынешнем сезоне защитник принял участие в 5 матчах Российской Премьер-Лиги и отдал 1 результативную передачу. С 2019 года Мурило вызывается в сборную Бразилии U23.

«Локомотив» в 18 матчах набрал 28 очков и занимает 6-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022.

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