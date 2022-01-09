Каннаваро согласился возглавить сборную Польши — соперника России в стыках отбора на ЧМ

Фабио Каннаваро с большой долей вероятности станет главным тренером сборной Польши. Итальянец принял предложение от польской федерации футбола, информирует Football Italia.

Согласно сведениям источника, Каннаваро уже встретился с представителями сборной Польши. Переговоры сторон прошли успешно, Фабио готов подписать контракт сроком на два года.

Отмечается, что альтернативным вариантом для сборной Польши является экс-наставник «Ювентуса» Андреа Пирло.

48-летний Каннаваро в качестве главного тренера работал в «Эвергранде», «Аль-Насре», «Тяньцзине» и временно исполнял обязанного главного тренера в сборной Китая. Итальянский специалист покинул «Эвергранд» в сентябре 2021 года.



Напомним, сборной Польши предстоит провести гостевой матч со сборной России в стыковом турнире за право выхода на чемпионат мира 2022 года в Катаре. Победитель игры встретится с победителем пары Чехия – Швеция. Матч Россия — Польша состоится 24 марта.