Каннаваро согласился возглавить сборную Польши — соперника России в стыках отбора на ЧМ

Фабио Каннаваро с большой долей вероятности станет главным тренером сборной Польши. Итальянец принял предложение от польской федерации футбола, информирует Football Italia.
Согласно сведениям источника, Каннаваро уже встретился с представителями сборной Польши. Переговоры сторон прошли успешно, Фабио готов подписать контракт сроком на два года.
Отмечается, что альтернативным вариантом для сборной Польши является экс-наставник «Ювентуса» Андреа Пирло.
48-летний Каннаваро в качестве главного тренера работал в «Эвергранде», «Аль-Насре», «Тяньцзине» и временно исполнял обязанного главного тренера в сборной Китая. Итальянский специалист покинул «Эвергранд» в сентябре 2021 года.
Напомним, сборной Польши предстоит провести гостевой матч со сборной России в стыковом турнире за право выхода на чемпионат мира 2022 года в Катаре. Победитель игры встретится с победителем пары Чехия – Швеция. Матч Россия — Польша состоится 24 марта.
- 9 января 2022
-
11:27
-
11:21
-
11:12
-
10:59
-
10:43
-
10:40
-
10:12
-
10:03
-
09:47
-
09:38
-
09:30
-
09:27
-
08:55
-
07:20
-
05:19
-
04:55
-
04:36
-
04:17
-
04:11
-
04:02
-
03:42
-
03:14
-
02:59
-
02:36
-
02:27
-
02:18
-
01:50
-
01:30
-
01:24
-
00:53
-
00:48
-
00:40
-
00:35
-
00:33
-
00:23