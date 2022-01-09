В Серии А установили новые ограничения посещаемости матчей

В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в Италии руководство Серии А установило новые ограничения посещаемости. В период с 15 января по 5 февраля игры чемпионата страны смогут посещать не более 5 тыс. зрителей, информирует официальный сайт лиги.
Примечательно, что в этот период также не будут продаваться билеты на гостевые сектора. Эта мера принята для того, чтобы болельщики не ездили из одного города в другой и не увеличивали темпы распространения коронавируса.
«Принимая во внимание темпы распространения коронавируса в последние дни, клубы Серии А, созвавшие экстренное собрание, единогласно решили сократить вместимость стадионов до максимального предела в 5 тыс. зрителей на все матчи внутренних соревнований.
Столкнувшись с огромными потерями, понесёнными в период пандемии, футбол Серии А ещё раз демонстрирует свою готовность защищать здоровье публики», — сообщает официальный сайт чемпионата Италии.
Напомним, до 15 января в Италии действуют правила, согласно которым на матчах Серии А разрешено заполнять стадионы на 50%.
- 9 января 2022
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