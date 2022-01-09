Защитник «Спартака» Жиго интересен «Марселю»

Защитник московского «Спартака» Самуэль Жиго попал в сферу интересов «Марселя», информирует L’Equipe.
Согласно сведениям источника, «провансальцы» хотят укрепить оборону следующим летом. Приоритетными вариантами для приобретения являются Самуэль Жиго из «Спартака» и Сеад Колашинац из «Арсенала». Оба футболиста могут перейти в «Марсель» бесплатно, на правах свободных агентов.
Ранее сообщалось, что на Жиго претендуют французский «Лион», турецкий «Трабзонспор» и мексиканский «Тигрес». Контракт 28-летнего француза со «Спартаком» истекает по окончании этого сезона.
Жиго перешёл в «Спартак» из бельгийского «Гента» летом 2018 года за € 8 млн. До этого он выступал в Бельгии за «Кортрейк» и во Франции за «Арль-Авиньон». В этом сезоне Российской Премьер-Лиги Самуэль провёл 16 игр, в которых отметился одним голом и одной результативной передачей.
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