Игрок «Аль-Вакры» Кулибали перенёс сердечный приступ во время матча чемпионата Катара

Футболист «Аль-Вакры» Усман Кулибали перенёс сердечный приступ во время матча чемпионата Катара, сообщается на официальном сайте турнира.



Встреча была остановлена, а 32-летнему защитнику была оказана первая помощь. После этого Кулибали был госпитализирован.



«Желаем игроку скорейшего выздоровления и хотим поблагодарить медицинский персонал клубов, а также парамедиков и врачей, которые всегда готовы прийти на помощь», — говорится в сообщении.

Напомним, в июне прошлого года в концовке первого тайма матча Евро-2020 Дания — Финляндия (0:1) игрок датской команды Кристиан Эриксен упал на газон и не смог подняться. Спортсмену оказывали экстренную помощь на поле на протяжении 15 минут, затем его увезли в больницу. Позднее выяснилось, что игрок перенёс остановку сердца. Кристиану установили кардиовертер-дефибриллятор.