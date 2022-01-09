«Итальянцы смеются над нами». Кавазашвили — о победе Кокорина в «Золотой урне»

Ветеран «Спартака» Анзор Кавазашвили прокомментировал получение форвардом «Фиорентины» Александром Кокориным награды «посмешище» премии «Золотая урна», которая вручается худшим игрокам итальянской Серии А за календарный год.
«Что творится сейчас с Александром, говорит о том, что он не может себя найти. Я был рад, когда «Фиорентина» заинтересовалась им. Я помню его как хорошего футболиста, а потом этот случай с нарушением всех правил. Ни один клуб и руководитель никак не остановили его действия на публике, не помогли ему. Я считаю, что общество виновато, что позволило ему дойти до этого.
Я бы очень хотел, чтобы Александр не пропадал в футболе. Я не понимаю, почему клуб сейчас так над ним издевается? Я думаю, что это оскорбления в нашу сторону через Кокорина. Итальянцы смеются над нами. Особенно журналисты. Очень обидно за ситуацию, а Александра очень жалко», — приводит слова Кавазашвили «Спорт-экспресс».
Российский нападающий занял первое место в номинации Jolly, дословно переводящейся как «посмешище» или «шут». Кокорин набрал 53,21% голосов, опередив полузащитника «Ювентуса» Адриена Рабьо (22,02%) и футболиста «Салернитаны» Симу (9,17%).
- 9 января 2022
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