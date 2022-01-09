Источник: Зидан согласовал контракт с «ПСЖ» и возглавит команду летом

Бывший главный тренер «Реала» Зинедин Зидан согласовал контракт с «Пари Сен-Жермен», сообщает Sport.es.



По информации источника, специалист договорился об условиях личного контракта с парижанами и возглавит клуб летом. Руководство «ПСЖ» не доверяет нынешнему наставнику команды Маурисио Почеттино, поэтому обратилось к французскому тренеру.



49-летний Зидан находится без клуба с лета 2021 года, с тех пор как ушёл из мадридского «Реала». С испанской командой французский специалист выиграл 11 трофеев.

«Пари Сен-Жермен» в 19 матчах набрал 46 очков и занимает 1-е место в турнирной таблице французской Лиги 1 сезона-2021/2022. В тройку лидеров входят «Марсель» (36) и «Ницца» (33). Действующий чемпион Франции — «Лилль».