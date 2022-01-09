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Агент форварда «Ахмата» Себая прокомментировал информацию о коронавирусе в клубе

Агент форварда «Ахмата» Себая прокомментировал информацию о коронавирусе в клубе
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Дмитрий Селюк, агент нападающего «Ахмата» Сенина Себая, прокомментировал состояние футболиста после слухов о коронавирусе у нескольких игроков в клубе.

«Да, он заболел, тест показал положительный результат. Но это было несколько дней назад. В течение недели будет здоров. Думаю, что он полетит вместе с командой на сборы. Максимум задержится на день-два. Болезнь протекает в нормальной форме. Он кашляет, делает определённые процедуры. Будем надеяться, скоро поправится. Надеюсь, как раз 13-14 числа он поправится. Как только тест покажет отрицательный результат, он присоединится к команде. Как раз к началу тренировочного процесса», — цитирует Селюка «Спорт-экспресс».

Лидером Российской Премьер-Лиги является «Зенит», набравший 38 очков в 18 турах. «Динамо» (36) находится на втором месте в национальном первенстве. «Ахмат» с 27 очками располагается на седьмом месте в чемпионате России.

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