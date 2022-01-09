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«Милан» разгромил «Венецию» и поднялся на 1-е место в таблице Серии А

«Милан» разгромил «Венецию» и поднялся на 1-е место в таблице Серии А
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В матче 21-го тура итальянской Серии А «Венеция» принимала «Милан». Встреча прошла на стадионе «Пьерлуиджи Пенцо» в Венеции и завершилась победой гостей со счётом 3:0.

На 2-й минуте счёт открыл нападающий «Милана» Златан Ибрагимович. Результативную передачу отдал форвард гостей Рафаэл Леау. На 48-й минуте защитник Тео Эрнандес упрочил преимущество миланской команды, забив гол после передачи Леау. На 58-й минуте защитник «Венеции» Михаэль Свобода получил красную карточку, после чего хозяева остались в меньшинстве. Через минуту Эрнандес оформил дубль и установил итоговый счёт.

«Милан» набрал 48 очков и занимает 1-е место в турнирной таблице итальянской Серии А сезона-2021/2022. «Венеция» (17) — на 16-м месте.

Италия - Серия А. 21-й тур
09 января 2022, воскресенье. 14:30 МСК
Венеция
Венеция
Окончен
0 : 3
Милан
Милан
0:1 Ибрагимович – 2'   0:2 Эрнандес – 48'   0:3 Эрнандес – 59' (пен)
Удаления: Свобода – 58' / нет
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