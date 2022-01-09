«Милан» разгромил «Венецию» и поднялся на 1-е место в таблице Серии А

В матче 21-го тура итальянской Серии А «Венеция» принимала «Милан». Встреча прошла на стадионе «Пьерлуиджи Пенцо» в Венеции и завершилась победой гостей со счётом 3:0.



На 2-й минуте счёт открыл нападающий «Милана» Златан Ибрагимович. Результативную передачу отдал форвард гостей Рафаэл Леау. На 48-й минуте защитник Тео Эрнандес упрочил преимущество миланской команды, забив гол после передачи Леау. На 58-й минуте защитник «Венеции» Михаэль Свобода получил красную карточку, после чего хозяева остались в меньшинстве. Через минуту Эрнандес оформил дубль и установил итоговый счёт.



«Милан» набрал 48 очков и занимает 1-е место в турнирной таблице итальянской Серии А сезона-2021/2022. «Венеция» (17) — на 16-м месте.