Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Ницца» в меньшинстве разгромила «Брест» в выездном матче Лиги 1

«Ницца» в меньшинстве разгромила «Брест» в выездном матче Лиги 1
Комментарии

В матче 20-го тура французской Лиги 1 сезона-2021/2022 «Брест» принимал «Ниццу». Встреча прошла на стадионе «Франсис-Ле Бле» в Бресте и завершилась победой гостей со счётом 3:0.

На 13-й минуте счёт открыл нападающий «Ниццы» Каспер Дольберг. Результативную передачу отдал форвард гостей Джастин Клюйверт. На 20-й минуте главный арбитр показал красную карточку хавбеку «Ниццы» Моргану Шнейдерлену, после чего гости остались в меньшинстве. На 79-й минуте нападающий Анди Делор упрочил преимущество гостей в счёте. Итоговый счёт установил форвард «Ниццы» Амин Гуири.

«Ницца» набрала 36 очков и поднялась на 2-е место в турнирной таблице французской Лиги 1 сезона-2021/2022. «Брест» (25) — на 12-м месте. Лидером соревнований является «Пари Сен-Жермен» (46).

Франция - Лига 1. 20-й тур
09 января 2022, воскресенье. 15:00 МСК
Брест
Брест
Окончен
0 : 3
Ницца
Ницца
0:1 Дольберг – 13'   0:2 Делор – 79'   0:3 Гуири – 90+4'
Удаления: нет / Шнейдерлен – 20'
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022