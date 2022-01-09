«Ницца» в меньшинстве разгромила «Брест» в выездном матче Лиги 1

В матче 20-го тура французской Лиги 1 сезона-2021/2022 «Брест» принимал «Ниццу». Встреча прошла на стадионе «Франсис-Ле Бле» в Бресте и завершилась победой гостей со счётом 3:0.
На 13-й минуте счёт открыл нападающий «Ниццы» Каспер Дольберг. Результативную передачу отдал форвард гостей Джастин Клюйверт. На 20-й минуте главный арбитр показал красную карточку хавбеку «Ниццы» Моргану Шнейдерлену, после чего гости остались в меньшинстве. На 79-й минуте нападающий Анди Делор упрочил преимущество гостей в счёте. Итоговый счёт установил форвард «Ниццы» Амин Гуири.
«Ницца» набрала 36 очков и поднялась на 2-е место в турнирной таблице французской Лиги 1 сезона-2021/2022. «Брест» (25) — на 12-м месте. Лидером соревнований является «Пари Сен-Жермен» (46).
- 9 января 2022
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