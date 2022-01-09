Тео Эрнандес — о продлении контракта с «Миланом»: счастлив в клубе с первого дня

Защитник «Милана» Тео Эрнандес рассказал, что он ведёт переговоры о продлении контракта с клубом.



«Мы ведём переговоры о продлении контракта с «Миланом». Они продвигаются положительно, я счастлив в клубе с первого дня», — приводит слова Эрнандеса журналист Фабрицио Романо в «Твиттере» со ссылкой на Sky Sport.



24-летний Эрнандес перешёл в «Милан» из мадридского «Реала» летом 2019 года за € 21,5 млн. В нынешнем сезоне защитник принял участие в 17 матчах итальянской Серии А, в которых забил четыре гола и отдал пять голевых передач. На счету Эрнандеса также пять матчей в Лиге чемпионов без результативных действий.



Действующее соглашение Эрнандеса с итальянским клубом истекает в 2024 году, портал Transfermarkt оценивает французского защитника в € 48 млн.

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