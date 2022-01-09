Кокорин попал в заявку «Фиорентины» на матч с «Торино»

Нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин попал в заявку команды на гостевой матч 21-го тура итальянской Серии А с «Торино». Об этом сообщает пресс-служба «фиалок» в «Твиттере».



Вчера, 8 января, стало известно, что российский нападающий стал обладателем сатирической награды «Золотая урна». Кокорин выиграл в номинации «шут года». Напомним, футболист выступает за «Фиорентину» с января 2021 года, проведя за это время девять матчей и отметившись двумя заработанными жёлтыми карточками. На поле Кокорин провёл 195 минут. Контракт игрока с итальянским клубом истекает в 2024 году.



Матч «Торино» — «Фиорентина» состоится завтра, 10 января. Начало – в 19:00 мск. «Фиорентина» в 19 матчах чемпионата Италии набрала 32 очка и занимает в турнирной таблице шестое место. «Торино» (25) — 13-й.