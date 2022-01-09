Экс-защитник «МЮ»: у «красных дьяволов» полузащита уровня зоны вылета

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Пол Паркер высказался о выступлениях «красных дьяволов» в нынешнем сезоне.
«Люди говорили, что видели в Рангнике наставника, поэтому от него ожидают создания структуры игры, а также того, что он поможет команде сделать следующий шаг.
Однако проблема заключается в том, что сложно строить команду, когда игроки или не хотят отдавать на это силы, или недостаточно хороши, чтобы сделать шаг вперёд. Мы видели это в матче с «Вулверхэмптоном» (0:1). На данный момент у «Манчестер Юнайтед» полузащита уровня зоны вылета.
Полузащита очень слаба, и все это знают. В именах нет проблемы, но нет того, что важнее всего, а именно страсти и храбрости», — цитирует Паркера Metro.
Видеообзор матча 21-го тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» — «Вулверхэмптон»:
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