«Челси» готов заплатить компенсацию «Лиону» за возвращение Эмерсона

Лондонский «Челси» не оставляет попыток вернуть из аренды во французском «Лионе» своего защитника Эмерсона. Футболиста в своём составе желает видеть главный тренер синих Томас Тухель, а «Челси» готов заплатить «Лиону» компенсацию за возвращение бразильского игрока. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».



«Челси» не смог договориться с «Эвертоном» по аренде защитника Луки Диня. «Ириски» хотели осуществить полноценную продажу игрока. Поэтому действующий обладатель Лиги чемпионов сконцентрировался на возвращении Эмерсона, хоть и получил от «Лиона» отказ в первой попытке.



В нынешнем сезоне 27-летний Эмерсон забил гол и отдал голевую передачу в 17 матчах французской Лиги 1. Контракт бразильского защитника с «Челси» истекает в 2024 году.

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