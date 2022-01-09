«Милан» договаривается об аренде Конти в «Сампдорию»

Защитник итальянского «Милана» Андреа Конти в ближайшее время может стать игроком «Сампдории», которая заинтересована в аренде футболиста до конца сезона. Об этом сообщает Calciomercato.



27-летний Конти, чей контракт истекает в конце сезона (данные Transfermarkt), по окончании арендного соглашения может подписать с «Сампдорией» контракт на три года. В нынешнем сезоне итальянский защитник провёл на поле 12 минут в рамках местного чемпионата, не отметившись голевыми действиями.



«Милан» приобрёл Конти у «Аталанты» летом 2017 года за € 24 млн. В своей карьере защитник, однажды сыгравший в футболке сборной Италии, выступал также за «Перуджу», «Виртус Ланчиано» и «Парму». Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Конти в € 2,5 млн.