«Милан» договаривается об аренде Конти в «Сампдорию»
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Защитник итальянского «Милана» Андреа Конти в ближайшее время может стать игроком «Сампдории», которая заинтересована в аренде футболиста до конца сезона. Об этом сообщает Calciomercato.
27-летний Конти, чей контракт истекает в конце сезона (данные Transfermarkt), по окончании арендного соглашения может подписать с «Сампдорией» контракт на три года. В нынешнем сезоне итальянский защитник провёл на поле 12 минут в рамках местного чемпионата, не отметившись голевыми действиями.
«Милан» приобрёл Конти у «Аталанты» летом 2017 года за € 24 млн. В своей карьере защитник, однажды сыгравший в футболке сборной Италии, выступал также за «Перуджу», «Виртус Ланчиано» и «Парму». Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Конти в € 2,5 млн.
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