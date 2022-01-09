«Вест Хэм Юнайтед» обыграл «Лидс Юнайтед» в матче 1/32 финала Кубка Англии. Встреча прошла на стадионе «Олимпийский» в Лондоне и завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев.



«Молотобойцы» одержали победу благодаря голам хавбеков Мануэля Лансини и Джаррода Боуэна.



В другой игре 1/32 финала «Вулверхэмптон» разгромил «Шеффилд Юнайтед» — 3:0. Форвард «волков» Даниэл Каштелу оформил дубль. Ещё один гол забил защитник Нелсон Семеду.



«Норвич Сити» в гостевом матче обыграл «Чарльтон Атлетик» (1:0). Победный мяч забил хавбек «канареек» Милот Рашица.



Таким образом, «Вест Хэм», «Вулверхэмптон» и «Норвич» вышли в 1/16 финала Кубка Англии. Действующим победителем Кубка является «Лестер», который в финале прошлого розыгрыша обыграл «Челси» со счётом 1:0.