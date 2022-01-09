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«Вест Хэм», «Вулверхэмптон» и «Норвич» вышли в 1/16 финала Кубка Англии

«Вест Хэм», «Вулверхэмптон» и «Норвич» вышли в 1/16 финала Кубка Англии
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«Вест Хэм Юнайтед» обыграл «Лидс Юнайтед» в матче 1/32 финала Кубка Англии. Встреча прошла на стадионе «Олимпийский» в Лондоне и завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев.

«Молотобойцы» одержали победу благодаря голам хавбеков Мануэля Лансини и Джаррода Боуэна.

В другой игре 1/32 финала «Вулверхэмптон» разгромил «Шеффилд Юнайтед» — 3:0. Форвард «волков» Даниэл Каштелу оформил дубль. Ещё один гол забил защитник Нелсон Семеду.

«Норвич Сити» в гостевом матче обыграл «Чарльтон Атлетик» (1:0). Победный мяч забил хавбек «канареек» Милот Рашица.

Таким образом, «Вест Хэм», «Вулверхэмптон» и «Норвич» вышли в 1/16 финала Кубка Англии. Действующим победителем Кубка является «Лестер», который в финале прошлого розыгрыша обыграл «Челси» со счётом 1:0.

Кубок Англии. 1/32 финала
09 января 2022, воскресенье. 17:00 МСК
Вест Хэм Юнайтед
Лондон
Окончен
2 : 0
Лидс Юнайтед
Лидс
1:0 Лансини – 34'   2:0 Боуэн – 90+3'
Кубок Англии. 1/32 финала
09 января 2022, воскресенье. 17:00 МСК
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
Окончен
3 : 0
Шеффилд Юнайтед
Шеффилд
1:0 Каштелу – 14'   2:0 Семеду – 72'   3:0 Каштелу – 80'
Кубок Англии. 1/32 финала
09 января 2022, воскресенье. 17:00 МСК
Чарльтон Атлетик
Лондон
Окончен
0 : 1
Норвич Сити
Норидж
0:1 Рашица – 79'
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