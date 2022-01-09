Шевченко заразился коронавирусом второй раз за 12 дней
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Главный тренер «Дженоа» Андрей Шевченко пропустит игру 21-го тура чемпионата Италии со «Специей». Украинский специалист сдал положительный тест на коронавирус и был изолирован. Об этом сообщает пресс-служба итальянского клуба на официальном сайте.
28 декабря 2021 года Шевченко заразился коронавирусом и рисковал пропустить игру 20-го тура итальянской Серии А с «Сассуоло» (1:1), которая состоялась 6 января. 5 января украинец сообщил, что сдал отрицательный тест на COVID-19 и сможет присутствовать на матче. Сегодня, 9 января, пресс-служба «Дженоа» сообщила, что Шевченко сдал положительный тест на коронавирус и будет отсутствовать на матче со «Специей». Руководить «Дженоа» в матче будет помощник Шевченко Мауро Тассотти.
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