Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Локомотив» предлагал игроков клубам РПЛ. Баринов готов уйти только в Европу

«Локомотив» предлагал игроков клубам РПЛ. Баринов готов уйти только в Европу
Комментарии

Спортивный директор «Локомотива» Томас Цорн предлагал другим клубам Российской Премьер-Лиги приобрести нескольких футболистов команды, сообщает «РБ-Спорт». По информации источника, для этого менеджер зимой обзванивал различные клубы и предлагал закрыть те или иные позиции. В число этих игроков входил, например, полузащитник Антон Миранчук, который недавно восстановился от травмы.

Например, полузащитник Дмитрий Баринов, который летом был категорически против ухода, уже согласен на трансфер, но только в какой-нибудь европейский клуб.

«Локомотив» в 18 матчах набрал 28 очков и занимает 6-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Лидером Российской Премьер-Лиги является «Зенит», набравший 38 очков в 18 турах. «Динамо» (36) находится на втором месте в национальном первенстве.

Новость по теме
Защитника «Локомотива» Мурило предложили «Фламенго» и «Палмейрасу»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022