«Локомотив» предлагал игроков клубам РПЛ. Баринов готов уйти только в Европу

Спортивный директор «Локомотива» Томас Цорн предлагал другим клубам Российской Премьер-Лиги приобрести нескольких футболистов команды, сообщает «РБ-Спорт». По информации источника, для этого менеджер зимой обзванивал различные клубы и предлагал закрыть те или иные позиции. В число этих игроков входил, например, полузащитник Антон Миранчук, который недавно восстановился от травмы.
Например, полузащитник Дмитрий Баринов, который летом был категорически против ухода, уже согласен на трансфер, но только в какой-нибудь европейский клуб.
«Локомотив» в 18 матчах набрал 28 очков и занимает 6-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Лидером Российской Премьер-Лиги является «Зенит», набравший 38 очков в 18 турах. «Динамо» (36) находится на втором месте в национальном первенстве.
- 9 января 2022
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