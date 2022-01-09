Стерлинг может продлить контракт с «Манчестер Сити». Ранее игрок хотел уйти из клуба

Нападающий «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг может до лета продлить контракт с клубом, сообщает Daily Mail.
По информации источника, руководство «горожан» всё больше уверено в том, что клубу удастся продлить соглашение с англичанином. У Стерлинга наладились отношения с главным тренером Хосепом Гвардиолой.
Рахим хочет подождать, чтобы посмотреть, сколько игрового времени ему предоставят в ближайшее время. Растущая уверенность клуба в том, что Стерлинг продлит контракт, повлияла на решение «Сити» продать Феррана Торреса в «Барселону».
Ранее сообщалось, что Стерлинг рассматривает вариант с продолжением карьеры в другом клубе из-за недостатка игровой практики в стане «горожан».
Стерлинг выступает за «Манчестер Сити» с 2015 года. В нынешнем сезоне форвард принял участие в 17 матчах английской Премьер-лиги, забил семь голов и отдал одну результативную передачу. С 2012 года Стерлинг вызывается в национальную команду Англии.
Видеообзор матча 21-го тура АПЛ «Арсенал» — «Манчестер Сити»:
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