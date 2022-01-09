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«Ювентус» и «Милан» могут перехватить нападающего у «Манчестер Юнайтед»

«Ювентус» и «Милан» могут перехватить нападающего у «Манчестер Юнайтед»
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Итальянские клубы «Ювентус» и «Милан» провели переговоры с агентом нападающего аргентинского «Ривер Плейт» Хулиана Альвареса. Об этом сообщает Calciomercato.

Помимо «Ювентуса» и «Милана», в Италии футболистом заинтересовалась «Фиорентина», но агент Альвареса Фернандо Идальго хочет, чтобы игрок оказался в одном из первых двух клубов. Также сторона аргентинского нападающего связывалась с мадридским «Атлетико».

Ранее сообщалось, что к переходу Альвареса близок «Манчестер Юнайтед», который был готов заплатить за игрока сумму выкупа.

21-летний Альварес — лучший бомбардир чемпионата Аргентины нынешнего сезона. Он забил 18 голов и отдал семь голевых передач в 21 матче турнира. Контракт Альвареса истекает в декабре 2022 года.

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