«Ювентус» и «Милан» могут перехватить нападающего у «Манчестер Юнайтед»
Поделиться
Итальянские клубы «Ювентус» и «Милан» провели переговоры с агентом нападающего аргентинского «Ривер Плейт» Хулиана Альвареса. Об этом сообщает Calciomercato.
Помимо «Ювентуса» и «Милана», в Италии футболистом заинтересовалась «Фиорентина», но агент Альвареса Фернандо Идальго хочет, чтобы игрок оказался в одном из первых двух клубов. Также сторона аргентинского нападающего связывалась с мадридским «Атлетико».
Ранее сообщалось, что к переходу Альвареса близок «Манчестер Юнайтед», который был готов заплатить за игрока сумму выкупа.
21-летний Альварес — лучший бомбардир чемпионата Аргентины нынешнего сезона. Он забил 18 голов и отдал семь голевых передач в 21 матче турнира. Контракт Альвареса истекает в декабре 2022 года.
Новость по темеАллегри высоко оценил работу Моуринью в «Роме»
Комментарии
- 9 января 2022
-
20:27
-
20:27
-
20:24
-
20:21
-
20:11
-
20:09
-
20:05
-
19:57
-
19:42
-
19:36
-
19:25
-
19:22
-
19:08
-
19:07
-
19:01
-
18:56
-
18:54
-
18:47
-
18:34
-
18:25
-
18:20
-
18:12
-
17:59
-
17:46
-
17:43
-
17:30
-
17:24
-
17:15
-
17:11
-
16:54
-
16:32
-
16:30
-
16:07
-
15:34
-
15:16
Партнерский контент