«Ювентус» и «Милан» могут перехватить нападающего у «Манчестер Юнайтед»

Итальянские клубы «Ювентус» и «Милан» провели переговоры с агентом нападающего аргентинского «Ривер Плейт» Хулиана Альвареса. Об этом сообщает Calciomercato.



Помимо «Ювентуса» и «Милана», в Италии футболистом заинтересовалась «Фиорентина», но агент Альвареса Фернандо Идальго хочет, чтобы игрок оказался в одном из первых двух клубов. Также сторона аргентинского нападающего связывалась с мадридским «Атлетико».



Ранее сообщалось, что к переходу Альвареса близок «Манчестер Юнайтед», который был готов заплатить за игрока сумму выкупа.

21-летний Альварес — лучший бомбардир чемпионата Аргентины нынешнего сезона. Он забил 18 голов и отдал семь голевых передач в 21 матче турнира. Контракт Альвареса истекает в декабре 2022 года.