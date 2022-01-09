Алексей Березуцкий: трёх новичков в ЦСКА зимой будет достаточно

Главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий рассказал, что ждёт трёх новичков в зимнее трансферное окно.
«Если мы говорим об усилении, то я думаю, что три игрока будет достаточно, нормально. В ЦСКА сейчас есть молодые игроки. Почему вокруг них не сделать костяк? Вот в этом и вопрос. Ты не можешь даже качественному футболисту, очень хорошему, привить отношение. Проблема в первую очередь ментальная. Я бы назвал это переходным периодом каким-то», — сказал Березуцкий в интервью Нобелю Арустамяну.
Красно-синие располагаются на четвёртом месте с 30 очками в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги после 18 туров. Лидером Российской Премьер-Лиги является «Зенит», набравший 38 очков за 18 туров. На втором месте в национальном первенстве находится «Динамо» (36). В первом матче после зимней паузы ЦСКА сыграет с московским «Спартаком».
- 9 января 2022
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