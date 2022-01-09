Миранчук вышел на поле в матче с «Удинезе» на 74-й минуте
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Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук появился на поле в матче 21-го тура итальянской Серии А с «Удинезе» на 74-й минуте, заменив Марио Пашалича. «Аталанта» вела к этому моменту 3:1, через три минуты четвёртый гол команды забил Луис Мурьель.
26-летний Миранчук выступает за итальянский клуб с сентября 2020 года, перейдя из «Локомотива». В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в 10 матчах итальянской Серии А, отметившись одним голом. Также на его счету два матча в Лиге чемпионов. Контракт Миранчука истекает в 2024 году, портал Transfermarkt оценивает игрока в € 11 млн.
Ранее сообщалось, что действующий чемпион Италии «Интер» рассматривает возможность аренды российского полузащитника.
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