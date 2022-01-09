«Ньюкасл» хочет подписать защитника «Севильи». Клуб предложил игроку 4-летний контракт

28-летний бразильский защитник «Севильи» Диего Карлос может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге. В услугах игрока заинтересован «Ньюкасл Юнайтед», сообщает в «Твиттере» журналист Николо Скира.
По информации источника, клубы уже начали переговоры о трансфере футболиста. «Сороки» предложили бразильцу 4-летний контракт.
Карлос играет за «Севилью» с 2019 года, куда перешёл из «Нанта» за € 15 млн. Контракт защитника с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года. Согласно данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 45 млн.
В нынешнем розыгрыше испанской Примеры футболист сыграл в 18 матчах, в которых забил два гола.
Видеообзор матча 19-го тура АПЛ «Ньюкасл» — «Манчестер Юнайтед»:
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