«Ньюкасл» хочет подписать защитника «Севильи». Клуб предложил игроку 4-летний контракт

28-летний бразильский защитник «Севильи» Диего Карлос может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге. В услугах игрока заинтересован «Ньюкасл Юнайтед», сообщает в «Твиттере» журналист Николо Скира.



По информации источника, клубы уже начали переговоры о трансфере футболиста. «Сороки» предложили бразильцу 4-летний контракт.



Карлос играет за «Севилью» с 2019 года, куда перешёл из «Нанта» за € 15 млн. Контракт защитника с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года. Согласно данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 45 млн.



В нынешнем розыгрыше испанской Примеры футболист сыграл в 18 матчах, в которых забил два гола.

Видеообзор матча 19-го тура АПЛ «Ньюкасл» — «Манчестер Юнайтед»:

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